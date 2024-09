Milano, sparatoria a Cernusco sul Naviglio: un morto e un ferito

(Adnkronos) –

Un uomo è morto a seguito di una sparatoria che si sarebbe verificata questa mattina a Cernusco sul Naviglio nel milanese. I fatti sarebbero avvenuti attorno alle 11 in via Nino Besozzi. Resta da chiarire la dinamica, al vaglio delle forze dell'ordine. L'uomo deceduto, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stato rinvenuto con lesioni da taglio, ed è stato constatato il decesso sul posto. Non sarebbero invece state rilevate sul corpo ferite da arma da fuoco. Nell'incidente è rimasto ferito anche un 49enne, che riportato una lesione da arma da fuoco alla gamba ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano. A intervenire un'automedica, due ambulanze e le forze dell'ordine. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Settembre 2024