Milano, si offre di aiutarla e la violenta: arrestato 37enne

(Adnkronos) – Lei aveva perso di vista gli amici ed era rimasta senza telefono cellulare, lui si è offerto di aiutarla ma era una trappola: l'ha condotta in un luogo appartato e l'ha violentata. E' la vicenda accaduta lo scorso fine settimana a Milano che ha portato all'arresto di un 37enne di origine marocchina. L’indagine che ha portato al provvedimento restrittivo è scaturita dalla denuncia della ragazza che, il primo aprile scorso, ha chiamato il 112 per denunciare di essere stata vittima di violenza sessuale ad opera di uno sconosciuto che l’aveva intercettata all’esterno di un locale pubblico e minacciandola con un coccio di bottiglia l'aveva costretta a subire gli abusi. Le indagini subito avviate, attraverso l’analisi delle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza, l'ascolto di testimoni e i rilievi tecnici effettuati dalla polizia scientifica hanno portato all'individuazione del presunto autore: un senza fissa dimora rintracciato dalla polizia nei pressi del luogo teatro della violenza sessuale. Il 37enne è stato condotto al carcere di San Vittore in attesa della convalida. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Aprile 2023