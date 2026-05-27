Attualità

Milano, rissa tra 10 persone in stazione Certosa: 23enne accoltellato muore nella notte

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana.  L'allarme è scattato intorno alle 22.30 di ieri sera. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polfer, che hanno trovato il giovane, nato a Milano, con una grossa ferita da arma da taglio ed hanno attivato i soccorsi. I sanitari dell'Areu 118 hanno trasferito il ragazzo in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli, dove è deceduto intorno alle 2 di questa mattina.  Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica del fatto.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Belen Rodriguez in ospedale, parla Bassetti: “Basta tirare in ballo i vaccini”

36 minuti fa

Visita medica di Trump, salute torna al centro dell’attenzione negli Usa

43 minuti fa

Israele uccide comandate di Hamas: il video del raid che ha eliminato Odeh

49 minuti fa

Crystal Palace-Rayo Vallecano: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio