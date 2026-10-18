Milano, riparte la guerriglia in centro: giovani sfondano vetrine, saccheggiato un supermercato

(Adnkronos) – Riparte la guerriglia in centro a Milano, con centinaia di giovani che, dopo essersi dati appuntamento a piazza Duomo, si sono lanciati verso via Torino, infrangendo vetrine e pensiline del bus e lanciando per aria tutto quello che hanno trovato, dai secchioni ai tavolini all’aperto dei bar. Un vero e proprio assalto si è consumato ai danni del supermercato Carrefour, che, dopo l’irruzione, è stato anche saccheggiato.

Si respira aria di pesante tensione in centro a Milano, dove, tornata da pochi minuti la guerriglia urbana, con centinaia di giovani che sfondano vetrine e devastano tutto quello che incontrano su via Torino, polizia e carabinieri sono schierati per tentare di contenere i disordini. Un elicottero sorvola il cielo sopra piazza Duomo.

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Pubblicato il 18 Ottobre 2026