Milano Pride, oggi la parata alle 17: i consigli contro il caldo record

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Milano si colora d'arcobaleno. Oggi, sabato 27 giugno, avrà luogo la 25esima edizione di Milano Pride. Il concentramento in via Vittor Pisani è previsto alle 16.30. La parata, a causa dell'ondata di caldo record, è stata posticipata alle 17. Gli organizzatori hanno anche predisposto un vademecum per chi sfilerà e una mappa in cui sono indicati punti di ombra e fontanelle, oltre a check point sanitari, squadre mobili di soccorso e un ospedale da campo lungo il tragitto di tre chilometri e all'Arco della Pace, dove si terrà l'evento finale. "Partecipare al Milano Pride significa anche partecipare in fasi e tempi diversi, con differenti modalità di fruizione", viene raccomandato, con il suggerimento di percorrere solo una parte del corteo o raggiungere direttamente l'Arco della Pace. L'evento finale si potrà seguire anche su YouTube o sul prato del Parco Sempione, un luogo più fresco, dove verrà allestito un ledwall e ci sarà un'area dedicata alle persone disabili. La prima raccomandazione è di fare delle pause al riparo dal sole durante il tragitto e rifornirsi alle fontanelle di acqua pubblica. All'Arco della Pace ne sono state installate di ulteriori e sono tutte segnalate sulla mappa, insieme alle aree di sosta e di ombra. Ci saranno, inoltre, cinque checkpoint attrezzati con il soccorso sanitario, acqua, sali minerali e tappi antirumore, oltre a tre squadre mobili che possono aiutare i partecipanti. I gazebo sono in piazza Duca d’Aosta angolo via Vittor Pisani, in via Melchiorre Gioia all'angolo con viale Luigi Sturzo e a quello con i Bastioni, in piazza XXV Aprile e il quinto in via Melzi d’Eril angolo Sempione. Le tre squadre mobili saranno attive in Porta Volta angolo via Volta, viale Elvezia angolo via Legnano e viale Melzi d’Eril angolo via Londonio. Un presidio sanitario dedicato sarà allestito a sinistra del palco centrale sotto l'Arco della Pace. Ai partecipanti gli organizzatori consigliano in questo giugno di caldo record di avere qualche attenzione in più: innanzitutto usare crema solare ad alta protezione, indossare cappello e occhiali da sole e bere regolarmente. Un'attenzione particolare è poi raccomandata per i bambini e le persone fragili. Anche gli animali domestici è bene che non partecipino al Pride, non solo per il caldo intenso, ma anche per il rumore e la grande affluenza. Infine viene ricordato che la vendita e la distribuzione di alcolici e bevande in contenitori di vetro è vietata. La raccomandazione per tutti è non solo di evitare di acquistare bottiglie di vetro, ma anche di utilizzare i cestini pubblici.

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Pubblicato il 27 Giugno 2026