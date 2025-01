Milano, palazzo a Corsico avvolto dalle fiamme: condomini evacuati

(Adnkronos) – Un incendio ha colpito intorno alle 18 il sottotetto di un edificio nel comune di Corsico in via Vincenzo Monti 38, a Milano. Le fiamme hanno invaso tutta la struttura soprastante avvolgendola nel giro di pochissimi minuti. I condomini sono riusciti a uscire in tempo prima che ci fosse il collassamento del tetto. Non si registrano feriti o intossicati anche se alcuni occupanti sono dovuti ricorrere alle cure mediche dei sanitari a scopo precauzionale. Sul posto quattro mezzi del Comando di Milano. I Vigili del fuoco sono al lavoro per circoscrivere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Il palazzo è stato interamente evacuato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Gennaio 2025