Milano, niente finale Champions League 2027

(Adnkronos) – Non sarà Milano ad ospitare la finale di Champions League del 2027. Lo ha annunciato la Uefa con una decisione che priva la città dell'evento e riapre la procedura per la scelta della sede. "Poiché il Comune di Milano non può garantire che lo stadio di San Siro e i suoi dintorni non saranno interessati dai lavori di ristrutturazione nel periodo della finale della Champions League del 2027, è stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire la procedura di gara per designare una sede idonea, con una decisione prevista per maggio giugno 2025". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Settembre 2024