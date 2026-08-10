Milano, mezzo urta muso di un aereo a Linate: disagi già rientrati

(Adnkronos) – Piccolo urto oggi nell'area dell'aviazione generale dell'aeroporto di Linate: un mezzo di una società di handling ha colpito il muso di un aereo durante una manovra. A quanto apprende l'AdnKronos, l'episodio si è verificato intorno alle 11.19 e la situazione è stata risolta nell'arco di mezz'ora. Sul posto per i controlli del caso i vigili del fuoco. Si sono registrati alcuni ritardi operativi, che stanno progressivamente rientrando. Non risultano feriti né particolari conseguenze per i passeggeri. Due aerei in arrivo sono stati dirottati all'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, e a Milano Malpensa.

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Pubblicato il 10 Agosto 2026