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Milano, maxi incendio in un’azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate

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(Adnkronos) – Dalle 21 di lunedì sera il i Vigili del fuoco di Milano sono impegnati a fronteggiare un incendio che ha coinvolto l'azienda RIAM di smaltimento di rifiuti a Bollate. Le fiamme non hanno coinvolto il capannone di proprietà dell'azienda, limitandosi al materiale accumulato all'esterno in attesa di lavorazione.  Per tutta la notte 60 Vigili del fuoco si sono avvicendati riuscendo a circoscrivere le fiamme e a provvedere alla bonifica dell'area. Nessuna persona risulta coinvolta.  Sul posto anche personale dell'Arpa che sta provvedendo ad un monitoraggio dell'aria attraverso il posizionamento di alcune centraline. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Aprile 2026

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