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Milano Marittima, bimba annegata in piscina hotel: padre indagato per abbandono di minore

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(Adnkronos) – E' indagato per abbandono di minore il padre della bimba austriaca morta ieri nella piscina dell'hotel Continental di Milano Marittima, nel Ravennate. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri che stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere dell'albergo. Dai filmati si vede che il padre si allontana per alcuni minuti lasciando sola la bimba, che poi è annegata nella piscina. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Luglio 2026

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