Milano, malore per 12 bimbi della scuola primaria durante pranzo in mensa

(Adnkronos) – Dodici bambini di una scuola primaria francese di Milano sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari dopo aver accusato malori durante il pranzo nella sala mensa dell'istituto. Coinvolta anche una cuoca. Tre mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti con il nucleo Nbcr, chiamato ad espletare i controlli di rito. Sul posto anche agenti della questura e della polizia locale di Milano. I bambini si sarebbero sentiti male, sembrerebbe dai primissimi rilievi delle squadre di soccorso, a causa di una sostanza presente nell'aria. Fino ad ora nessuno dei bambini coinvolti è stato ospedalizzato.

Pubblicato il 19 Febbraio 2026