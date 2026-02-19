Attualità

Milano, malore per 12 bimbi della scuola primaria durante pranzo in mensa

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Dodici bambini di una scuola primaria francese di Milano sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari dopo aver accusato malori durante il pranzo nella sala mensa dell'istituto. Coinvolta anche una cuoca.  Tre mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti con il nucleo Nbcr, chiamato ad espletare i controlli di rito. Sul posto anche agenti della questura e della polizia locale di Milano. I bambini si sarebbero sentiti male, sembrerebbe dai primissimi rilievi delle squadre di soccorso, a causa di una sostanza presente nell'aria. Fino ad ora nessuno dei bambini coinvolti è stato ospedalizzato. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Giornata europea contro le molestie, Di Paola (Fise): “Lo sport grande filiera di valori”

7 minuti fa

Giornata europea contro le molestie. D’Ubaldo (OdG Lazio): “Giornata europea contro molestie importante segnale da sport”

8 minuti fa

Alessandro Benetton: “Paternità significa essere una guida, in primis con l’esempio”

9 minuti fa

Giornata europea contro le molestie, avvocato Castagnola: “Lo sport è antidoto contro la dipendenza da internet”

10 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio