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Milano, litigano per una donna: uno estrae una pistola e l’altro lo investe uccidendolo

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(Adnkronos) – Si danno appuntamento per chiarire una questione legata a una donna: uno estrae una pistola a salve e spara due colpi, l’altro accelera e lo investe con l’auto, uccidendolo. È successo domenica sera, poco prima della mezzanotte, in un parcheggio a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano. La vittima è un uomo di 40 anni, l’investitore ne ha 31. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, coordinati dalla Procura di Pavia.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Giugno 2026

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