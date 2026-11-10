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Milano, inchiesta urbanistica: procura chiede l’archiviazione per Sala, Boeri e Catella

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(Adnkronos) – La Procura di Milano ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione del procedimento relativo a ipotesi di falso, corruzione e induzione indebita connesse all’attività della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano e a rapporti professionali nel settore urbanistico e immobiliare.  

In particolare, la richiesta di archiviazione riguarda il sindaco Giuseppe Sala coinvolto nella vicenda sul cosiddetto ‘Pirellino’, l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, l’architetto Stefano Boeri e il ceo di Coima Manfredi Catella, ma anche l’ex presidente e l’ex componente della Commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra.  

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Pubblicato il 10 Novembre 2026

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