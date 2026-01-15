Attualità

Milano, incendio all’ospedale Sacco: evacuati pazienti di un padiglione

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un incendio si è sviluppato intorno alle 10.00 di oggi nel padiglione 16 dell'ospedale Sacco di Milano. Le fiamme hanno avvolto nel giro di pochi minuti parte dell'archivio diagnostica interessando anche gli spazi dove in quel momento i sanitari stavano effettuando esami e visite a decine di pazienti.  Nessun ferito o intossicato grazie anche all'azione congiunta di vigili del fuoco e personale interno dell'ospedale. I pazienti sono stati tutti evacuati e i trenta vigili del fuoco intervenuti sul posto stanno provvedendo alle operazioni di bonifica. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ascolti tv, ‘A testa alta’ su Canale 5 vince con 25,6%

4 minuti fa

Poste è ‘Top Employer’ per il settimo anno consecutivo

15 minuti fa

Covid, l’Aspirina frena l’attacco del virus e limita il danno ai polmoni: l’ultimo studio

19 minuti fa

Libro dei Fatti, Descalzi: “Garantire sicurezza delle forniture e investire nei game changer della transizione”

31 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio