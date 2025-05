Milano, fugge da polizia e si schianta con lo scooter: morto 20enne

(Adnkronos) – Alla vista dei poliziotti, ha accelerato e svoltato improvvisamente. Poi lo schianto mortale. E' successo intorno alle 3.30 di oggi a Milano. La vittima è un 20enne libico. La volante era impegnata in un normale controllo del territorio lungo viale Ortles, nel quadrante sud della città. Alla vista degli agenti, lo scooter guidato dal giovane ha svoltato in via Cassano d'Adda, accelerando ulteriormente. Lì lo schianto ad alta velocità. I poliziotti hanno chiamato i soccorsi. Il ragazzo, portato in codice rosso all'ospedale Humanitas, è morto in ospedale intorno alle 5.30. Al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, dopo la notizia della morte, si sono radunati una trentina di amici e parenti del ragazzo, in gran parte donne. Un raduno spontaneo, per manifestare il dolore per la perdita del ragazzo. Non c'è stata – a quanto si apprende – nessuna tensione con il personale sanitario o con le forze dell'ordine. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Maggio 2025