Milano, forte grandinata e Bad Bunny sospende il concerto

(Adnkronos) – Un violento temporale si è appena abbattuto su Milano, lasciando le strade coperte di grossi chicchi di grandine. La tempesta è durata circa dieci minuti con una forte pioggia e raffiche di vento e ha portato anche all'interruzione del concerto di Bad Bunny. Lo show del cantante portoricano all'ippodromo La Maura è stato infatti interrotto proprio a causa del violento temporale che si è abbattuto su Milano. Bad Bunny si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese, dopo la data di ieri per il suo 'Debí tirar más fotos World Tour'. Circa 80mila gli spettatori presenti anche oggi, che sono stati evacuati.

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Pubblicato il 18 Luglio 2026