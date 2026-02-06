Milano Cortina, Vonn ok nella prova di discesa: i risultati

Attualità

Lindsey Vonn in pista nella prova della discesa femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La 41enne statunitense ha ottenuto l'undicesimo tempo(1'40''33), mostrandosi incredibilmente competitiva nonostante la lesione al legamento crociato accusata prima dei Giochi. Vonn gareggia in condizioni 'improbabili': oggi ha spinto nella prima fase del tracciato e ha rallentato nel finale, senza apparentemente dar fondo a tutte le energie. E' stato della sua connazionale Jacqueline Wiles il miglior tempo in 1'38"94. Dietro di lei la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0''66), che ha saltato una porta come la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, terza (+0''97). Quarte a pari merito le due austriache Nina Ortlieb e Ariane Raedler (+1''02). Ottavo posto per Sofia Goggia, a +1''17, seguita da Laura Pirovano, nona a +1''24. Dodicesima piazza per Federica Brignone, a +1''72, mentre Nicol Delago ha chiuso in 19esima posizione a +2''25. Pià dietro Elena Curtoni, 24esima a +2''56, e Nadia Delago, 28esima a +3''10. La prova è stata interrotta per circa un'ora a causa della nebbia e della scarsa visibilità.  
