Milano-Cortina, Varnier: “Partner logistico come Poste è fondamentale”

(Adnkronos) – “22mila chilometri quadrati, è la prima volta, che i Giochi si estendono su un territorio così grande. Abbiamo scelto di andare in località dove c’erano già infrastrutture ma anche la passione per questi sport. A livello logistico è ancora più complesso e avere partner come Poste, con cui stiamo già lavorando, per noi è fondamentale. Ci sono materiali, non solo degli atleti, ma di molti stakeholder che arriveranno direttamente anche da Parigi. E’ una impresa che ci aiuterà a fare un bellissimo lavoro ed ha conoscenza di questi luoghi”. Lo ha detto Andrea Varnier, ad della Fondazione Milano-Cortina 2026 alla presentazione dell’accordo di partnership tra Poste Italiane e Fondazione Milano-Cortina 2026 a ‘Casina Poste’ a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Ottobre 2024