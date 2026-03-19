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Milano Cortina, rubate tavole da snowboard al doppio oro paralimpico Perathoner

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(Adnkronos) – Doppio oro, ma anche doppio furto ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina per l'azzurro Emanuel Perathoner. "Venerdì 13 durante la premiazione della gara di Banked Slalom alle Paralimpiadi a Cortina presso l'impianto di Socrepes qualcuno ha rubato due delle mie tavole Apex (colore grigio e nero) con attacchi Union modello Atlas Fc", ha scritto sui social il campione di boardercross e banked slalom.  Si tratta di snowboard particolarmente sofisticati e costosi che montano attacchi rari. "Le tavole sono riconoscibili perché hanno il numero di serie, mentre i pezzi molto rari sono gli attacchi, uno grigio e viola, edizione limitata, e l'altro giallo e nero, uno di soli due esemplari esistenti al mondo". Poi l'appello di Perathoner: "Se qualcuno le ha viste o ha qualsiasi informazione vi prego di contattarmi".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Marzo 2026

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