Milano-Cortina, portavoce Ice: agenti in Italia “contro rischi criminalità transnazionale”

(Adnkronos) –  Agenti della polizia americana dell'immigrazione (Ice) saranno in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Lo ha detto un portavoce dell'Ice all'Afp, confermando quanto già precisato ieri sera da fonti dell'ambasciata americana a Roma.  "Ai Giochi olimpici, il servizio di sicurezza interna dell'Ice sosterrà il Servizio di sicurezza diplomatico del dipartimento di Stato americano – precisa il portavoce – e il Paese ospite al fine di valutare e attenuare i rischi legati alle organizzazioni criminali transnazionali". 
Pubblicato il 27 Gennaio 2026

