Milano Cortina, per Meloni bilaterali con Vance, Nawrocki ed emiro Qatar

(Adnkronos) – Giornata fitta di incontri per Giorgia Meloni domani venerdì 6 febbraio a Milano, prima della cerimonia inaugurale dei giochi di Milano Cortina allo stadio San Siro. A quanto apprende l'Adnkronos, nella sede della prefettura, la premier vedrà in mattinata il presidente polacco Rafael Nawrocki e poi il vicepresidente degli Stati Uniti Jd Vance, atterrato questa mattina a Malpensa con la famiglia al seguito.  Previsto anche un bilaterale con l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.  
Pubblicato il 5 Febbraio 2026

