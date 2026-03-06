Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi: orario, ospiti e dove vederla

(Adnkronos) – Iniziano oggi, venerdì 6 marzo, le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con la cerimonia di apertura all'Arena di Verona. Dopo il grande spettacolo offerto dalle Olimpiadi invernali, tocca ai Giochi Paralimpici, che da domani al 15 marzo accompagneranno gli italiani. Grande attesa per lo spettacolo inaugurale, che per la prima volta si terrà in un sito patrimonio Unesco (l'Arena di Verona, tra l'altro, ha già ospitato la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi). Ecco orario dello show, ospiti attesi e dove vedere l'evento in tv e streaming. La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi si svolgerà all'Arena di Verona e inizierà alle 20. Queste alcune delle star internazionali che prenderanno parte al grande evento: Stewart Copeland, Meduza, Miky Bionic, Dardust, Mimì Caruso. La cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e in streaming su Raiplay.

Pubblicato il 6 Marzo 2026