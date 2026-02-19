Attualità

Milano Cortina, oggi Italia sogna nuove medaglie – Diretta

(Adnkronos) – Dodicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Dopo il 25esimo podio per gli azzurri alle Olimpiadi invernali, oggi giovedì 19 febbraio è il giorno del debutto dello sci alpinismo ai Giochi Olimpici. Per l'Italia, occhi soprattutto su Giulia Murada, a caccia della prima storica medaglia olimpica nella disciplina a Bormio. In serata torna il pattinaggio di figura: in gara c'è Lara Naki Gutmann. L'ultima medaglia per l'Italia è arrivata dalla staffetta femminile nello short track, davanti alla premier Giorgia Meloni, protagonista di un vero e proprio show al Forum di Assago. 
Pubblicato il 19 Febbraio 2026

