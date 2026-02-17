Attualità

Milano Cortina, oggi Italia sogna nuove medaglie alle Olimpiadi – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – L'Italia sogna nuove medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, martedì 17 febbraio, gli atleti azzurri tornano in pista ai Giochi invernali – in diretta tv e streaming – con il curling femminile, che sfida il Giappone, il pattinaggio di velocità con l'inseguimento a squadre maschile e le altre gare di giornata, che potrebbero regalare nuovi podi per impreziosire un medagliere che al momento vede l'Italia al secondo posto con 23 medaglie, record assoluto, dietro la Norvegia. Nella serata di ieri è arrivata la 23esima medaglia per l'Italia: il bronzo nel big air di sci freestyle di Flora Tabanelli, primo podio olimpico degli azzurri nello sci acrobatico.  
—milano-cortina-2026webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Incendio all’alba di oggi a Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro

21 minuti fa

Borussia Dortmund-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

32 minuti fa

Roma, arrestate 7 persone per traffico di droga: tra questi ci sono tre poliziotti

56 minuti fa

Capodanno cinese, oggi inizia l’anno del ‘Cavallo di Fuoco’

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio