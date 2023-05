Milano-Cortina, Mazzali: “Allo studio piano di destination branding per turismo”

(Adnkronos) – "Il nostro obiettivo, anche in preparazione del grande evento olimpico e paralimpico Milano-Cortina 2026, è di sfruttare appieno il ‘destination branding’. Vogliamo esaltare l’appeal emozionale delle principali località turistiche regionali, il loro valore unico, l’identità peculiare per riuscire ad attrarre turisti e consumatori". Così l'assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia Barbara Mazzali, in un messaggio inviato questa sera all’evento di presentazione del settimo numero del ‘ Corporate Communication Magazine’, dal titolo “Brand Italia, il Paese che si racconta” al Circolo Unificato dell'Esercito a Palazzo Cusani a Milano. "Siamo sempre più orientati ad usare la marca come metodo di scelta- ha continuato Mazzali-. Si tratta di un’applicazione nuova del concetto di brand su cui abbiamo iniziato a lavorare e che presto ci porterà alla redazione di un piano di marketing che conterrà il nuovo concept da offrire al turista nazionale ed internazionale, per valorizzare la forza attrattiva dei nostri brand commerciali". Mazzali ha osservato, quindi, come "tanti studi evidenziano l’importanza strategica del ‘destination marketing’ nel turismo, grazie al quale è possibile catturare l'attenzione dei potenziali visitatori, valorizzando il proprio brand, l’immagine positiva collegata alla possibilità di vivere esperienze uniche in una determinata località". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Maggio 2023