Milano Cortina, Mattarella e lo ‘show’ in tram con Valentino Rossi per la cerimonia

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul tram verso San Siro per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A condurre il mezzo, Valentino Rossi. E' il segmento video che accompagna l'arrivo delle autorità per la cerimonia d'inizio dei Giochi. Mattarella, inizialmente ripreso di spalle, è il passeggero 'misterioso' del tram numero 26 che attraversa Milano. Ad ogni fermata, salgono passeggeri normali – bambini, ragazzi, famiglie – e speciali, gli orchestrali del Teatro La Scala o atlete e atleti con gli sci.  Mattarella, nel corso del tragitto, si svela con un gesto: il presidente della Repubblica si mostra quando recupera un peluche caduto. Al capolinea, davanti allo stadio, si scende. E arriva il saluto del conducente del tram: è Valentino Rossi, leggenda del motociclismo. Quindi, dopo il viaggio, ecco il salto 'live'. Mattarella prende posto nella tribuna d'onore di San Siro con la presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry.     
Pubblicato il 6 Febbraio 2026

