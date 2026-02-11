Attualità

Milano Cortina, Italia da sogno: oro Voetter-Oberhofer nello slittino doppio donne

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Andrea Voetter e Marion Oberhofer agguantano uno splendido oro nello slittino doppio femminile alla fine della seconda manche della gara dopo aver chiuso in testa già la prima. Alle spalle delle azzurre le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, bronzo per le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp. Per l'Italia, è una serata da sogno. Andrea Voetter e Marion Oberhofer avevano vinto in Coppa del Mondo, conquistato medaglie mondiali ed erano pronte all'ultimo scatto. Quello della medaglia olimpica. Le azzurre ci sono riuscite con una gara perfetta a Cortina d'Ampezzo. Record di spinta nella prima run, poi il miglior tempo nella discesa decisiva. Il tempo complessivo di 1:46.284 vale il titolo olimpico e un'impresa da consegnare agli annali. 
—milano-cortina-2026/eventiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Salute, Pelissero (Gruppo Les): “Presa in carico rapida per ridurre impatto lupus”

30 minuti fa

Migranti, ok del Cdm al ddl. Dai rimpatri alle nuove regole per i Cpr: cosa cambia

38 minuti fa

Sanremo 2026, Fulminacci: “Torno per divertirmi, il quinto posto è l’ideale”

47 minuti fa

Zichichi, Meloni lo ricorda in Cdm e annuncia funerali solenni

52 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio