Milano Cortina, Goggia: “Io alzabandiera ai Giochi? Non so ancora nulla”

(Adnkronos) – "Fare alzabandiera a Cortina? Non so ancora nulla, non ho ricevuto alcuna chiamata”. E' la risposta della campionessa azzurra di sci alpino Sofia Goggia prima di entrare al Quirinale per la consegna della bandiera agli atleti di Milano Cortina a chi chiede della proposta del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, di farle fare l’alzabandiera a Cortina, dopo esser rimasta esclusa dalla rosa dei portabandiera.  “Se accetterei? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni”, ha aggiunto Goggia.  
Pubblicato il 22 Dicembre 2025

