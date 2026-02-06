Attualità

Milano Cortina, fischi per Israele alla cerimonia d’apertura

(Adnkronos) –
Fischi hanno accolto la delegazione degli atleti di Israele allo stadio di San Siro oggi, venerdì 6 febbraio, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Israele si è presentato a San Siro con due portabandiera: Mariia Seniuk, che gareggerà nel pattinaggio artistico, e Jared Firestone, che sarà protagonista nello skeleton. Lo stadio, casa di Milan e Inter, ha registrato il sold out per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici, con 61mila persone che non hanno voluto perdersi il grande show inaugurale, che ha visto tra i protagonisti Laura Pausini e Mariah Carey.
Pubblicato il 6 Febbraio 2026

