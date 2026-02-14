Milano Cortina e il casting sentimentale, Sophia Kirkby: “Due appuntamenti per San Valentino”

Attualità

(Adnkronos) – Capitolo secondo della saga: ricordate Sophia Kirkby, l'atleta Usa di Milano-Cortina, che aveva lanciato una sorta di casting sentimentale alla ricerca di un appuntamento il giorno di San Valentino? Proprio oggi, festa degli innamorati, l'atleta offre ai follower un aggiornamento. Occhio a due storie: nella prima si scatta un selfie all'aperto, con le montagne innevate alle spalle, cappellino blu con la bandiera americana: 'ca va sans dire' sorriso luminoso.  Sopra una frase che non passa inosservata: "Busy day today: Two interviews, Two dates". Giornata intensa: due interviste e due appuntamenti. Il riferimento cade proprio nel giorno degli innamorati, e dopo l'appello lanciato nei giorni scorsi il messaggio suona come un aggiornamento ironico ai follower: le candidature per un caffè con lei sfondavano quota 600.  Qualche ora più tardi una storia che scioglie i ghiacci. Dalle vette innevate alla quiete: Kirkby si mostra distesa su un lettino, le gambe in primo piano con i tatuaggi ben visibili, davanti a una piscina interna illuminata da luci calde e pareti in pietra. Qualcuno si chiede: ma alla fine a San Valentino è rimasta da sola o no? (di Andrea Persili) 
