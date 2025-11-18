Milano-Cortina: Airbnb lancia le nuove Esperienze con atleti Olimpici e Paralimpici

(Adnkronos) – Airbnb presenta nuove Esperienze da vivere insieme a 26 atleti olimpici e paralimpici in vista dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Le attività, disponibili da oggi sulla piattaforma, vedono protagonisti campioni e campionesse provenienti da 7 Paesi e 15 discipline, per un totale di 67 medaglie conquistate nel corso delle loro carriere. Tra loro anche 11 atleti azzurri. Dalla cucina valtellinese con Deborah Compagnoni al relax guidato in spa con Dorothea Wierer, fino alle sessioni di allenamento con Jacopo Luchini e alle esperienze sul ghiaccio con icone come Arianna Fontana e Carolina Kostner: gli appassionati potranno vivere momenti esclusivi insieme a chi ha segnato la storia dello sport italiano e internazionale. Alcune proposte includono l’accesso a gare iconiche accanto a leggende internazionali. Ad esempio, sarà possibile vivere l'emozione delle finali di pattinaggio artistico con il campione Nathan Chen, seguire l’adrenalinica discesa libera femminile con Tessa Worley, partecipare alla spettacolare finale di halfpipe con Jamie Anderson o assistere all'attesissima finale olimpica di hockey maschile insieme alla canadese Natalie Spooner. Le Esperienze Airbnb con gli atleti olimpici e paralimpici, prenotabili da oggi al costo di 26 euro a persona su airbnb.com/milanocortina2026, si svolgeranno fino a marzo 2026. Eccole, nel dettaglio. -Scopri i sapori d'Italia insieme alla campionessa Deborah Compagnoni. Una tavola che racconta montagna, passione e famiglia: Deborah Compagnoni accoglierà gli ospiti per preparare insieme piatti ispirati alle sue radici valtellinesi, svelando legami sorprendenti tra sport, cura di sé e piacere della condivisione. La giornata si concluderà con un pranzo conviviale, il 20 febbraio 2026 a Milano: un momento per scoprire la campionessa oltre le piste, con la stessa autenticità che ha guidato la sua carriera. -Trascorri una giornata di relax con Dorothea Wierer. Dorothea accoglierà gli ospiti negli eleganti ambienti della nuova spa milanese per un incontro dedicato al proprio benessere, fisico e mentale. Tra relax guidato e riflessioni su come gestire pressione e aspettative ai massimi livelli, ci sarà spazio per comprendere la vita dell’atleta dietro il fucile e gli sci. Un’esperienza da vivere l’8 marzo 2026, per ritrovare equilibrio e nuove energie. -Assisti alle finali di wheelchair curling con Amos Mosaner. Amos Mosaner condurrà gli ospiti a Cortina per vivere da vicino le finali di wheelchair curling; l’atleta condividerà tattiche e storie legate a una disciplina ricca di precisione e strategia. Un’occasione per conoscere da dentro l’atmosfera delle Paralimpiadi e il valore dello sport inclusivo. Appuntamento il 13 e 14 marzo 2026. -Guarda le finali di short track e di pattinaggio di velocità con Francesca Bettrone. Francesca guiderà gli ospiti alla scoperta del pattinaggio di velocità e dello short track direttamente dalle tribune delle gare olimpiche. Con la sua esperienza da atleta azzurra, offrirà un punto di vista privilegiato su strategie, dinamiche di gara ed emozioni da bordo pista. Un modo unico per vivere due delle discipline più spettacolari dei Giochi, il 12, 14, 15, 18 e 20 febbraio 2026 a Milano. -Pattina con Arianna Fontana, l'atleta olimpica più decorata della storia. Velocità, istinto e freddezza in frazioni di secondo: Arianna Fontana trasformerà una sessione sul ghiaccio in un viaggio dentro la disciplina che le ha regalato 11 medaglie olimpiche. Gli ospiti vivranno il brivido dello short track proprio dove si accenderanno i riflettori olimpici nel 2026, scoprendo come ogni curva possa essere quella decisiva. Appuntamento il 7 marzo 2026 al PalaSesto a Milano. -Scendi in pista con la leggenda Olimpica Carolina Kostner. Un’esperienza pensata per entrare nel cuore del pattinaggio artistico accanto a Carolina Kostner, simbolo di eleganza e determinazione nello sport italiano. Tra passi, rotazioni e tanta ispirazione, gli ospiti potranno scoprire come si costruisce una carriera ai massimi livelli e cosa significhi trovare armonia sul ghiaccio. Un incontro speciale, il 6 marzo 2026 per sentirsi parte della sua magia ogni volta che le lame incidono la pista. -Scendi sul ghiaccio con l’atleta paralimpico Andrea Macrì. Sul ghiaccio di Cortina, Andrea Macrì mostrerà come il para ice hockey sia molto più di uno sport: è strategia, velocità e soprattutto resilienza. Gli ospiti impareranno i gesti fondamentali, scoprendo la storia di chi ha trasformato una sfida personale in una spinta potente verso i suoi quinti Giochi. In programma il 20 e 21 febbraio 2026, è un’occasione per lasciarsi travolgere dall’adrenalina di una disciplina in continua ascesa.

Pubblicato il 18 Novembre 2025