Milano Cortina 2026, Picchi: “Lombardia protagonista, Paralimpiadi centro del progetto”

"Promuovere il significato e il valore di un evento così importante, non solo per il nostro Paese, ma anche al di fuori dei confini nazionali". Federica Picchi, sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport e ai giovani, ha parlato così nel corso delle prime due tappe dell'International Roadshow, svoltosi ieri al consolato di Monaco di Baviera e oggi all'ambasciata italiana di Parigi. Un evento istituzionale che prevede più appuntamenti internazionali per raccontare il progetto Milano Cortina 2026, con l'obiettivo di valorizzare i territori coinvolti. L'iniziativa vede protagonisti, oltre alla Regione Lombardia, la Fondazione Milano Cortina 2026, il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero dello Sport e dei Giovani, la Regione Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano. "Anche attraverso questo percorso – ha spiegato Picchi – desideriamo affermare come Regione Lombardia sia stata assoluta protagonista nel credere in un progetto che sembrava impossibile e che, per la prima volta, proporrà Olimpiadi diffuse e realmente sostenibili. Ovvero i due elementi che ci hanno consentito di raggiungere questo importantissimo traguardo. D'accordo con il presidente Fontana, teniamo sempre a ribadire e soprattutto a valorizzare anche l'aspetto delle Paralimpiadi, ricordando in ogni sede come lo sport sia sempre più un sinonimo di inclusione e accessibilità".



Pubblicato il 27 Febbraio 2025