Attualità

Milano Cortina 2026, oggi la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Prendono ufficialmente il via oggi, venerdì 6 febbraio, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Lo stadio di San Siro sarà teatro della cerimonia di apertura dei Giochi che si svolgerà anche nei territori montani di Cortina – lungo Corso Italia e in Piazza Angelo Dibona -, Livigno e Predazzo. Solo a Cortina sfileranno circa mille atleti, di cui circa 40 azzurri, appartenenti alle discipline legate alle gare di Cortina: sci alpino, curling, bob, slittino e skeleton, con l’aggiunta del biathlon (in gara ad Anterselva-Antholz). Alla cerimonia è attesa una presenza istituzionale di massimo livello. Per l’Italia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, oltre alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

“Il ragazzo dai pantaloni rosa” diventa un musical, debutto al Sistina di Roma

48 minuti fa

Corea del Nord, pena di morte per chi guarda Squid Game o ascolta K-Pop

1 ora fa

Washington Post, in gioco le fondamenta del grande giornalismo americano: ecco perché

1 ora fa

Neurologa Cerri: “Nella Sla anche stare a tavola è terapia”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio