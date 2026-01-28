Attualità

Milano Cortina 2026, Abodi: “Ice? Totale e assoluta fiducia nel nostro modello di sicurezza”

(Adnkronos) – “C’è una totale, assoluta e profonda fiducia non soltanto per i Giochi di Milano-Cortina ma per la vita che facciamo tutti i giorni nel modello sicurezza che gestisce il ministero dell’Interno e quindi saranno loro, a partire dal mio collega Piantedosi, a garantire, a prescindere dagli attori, che la sicurezza sia presidiata e venga fatta nel modo con il quale siamo abituati a farlo in Italia”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a margine della presentazione della Coppa Italia delle Regioni, rispondendo a una domanda sull’Ice. 
