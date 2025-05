Milano capitale dell’Innovazione: le conclusioni del IV Young Innovators Business Forum

(Adnkronos) – Si è conclusa ieri la quarta edizione dello Young Innovators Business Forum, l'evento dedicato all'ecosistema dell'innovazione italiano, organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) presso il MEET Digital Culture Center di Milano. La giornata ha visto la partecipazione di autorevoli figure istituzionali, leader d'impresa, associazioni di categoria e opinion leader, tutti riuniti per un confronto strategico sulle sfide e le opportunità legate alla trasformazione digitale, alla sostenibilità e all'impiego delle nuove tecnologie. L'evento ha ribadito il ruolo centrale di Milano come hub dell'innovazione a livello nazionale. Al centro del dibattito il tema "Un New Deal Digitale per l’Italia", un manifesto programmatico emerso da due tavole rotonde pomeridiane dedicate a "Milano Smart City" e "Italia Smart Nation". Questi tavoli di lavoro hanno coinvolto esperti, innovatori e rappresentanti istituzionali, culminando nella produzione di proposte concrete per il futuro digitale del Paese, destinate a essere sottoposte alle istituzioni governative e locali. “La IV edizione dello Young Innovators Business Forum ha confermato il ruolo di Milano come hub dell’innovazione e ha rappresentato un momento cruciale per promuovere il dialogo tra innovatori, istituzioni e imprese. Il nostro manifesto ‘Un New Deal Digitale per l’Italia’ è un contributo concreto per ridisegnare il panorama economico e sociale del Paese”, ha concluso Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI. L’evento ha visto la partecipazione di autorevoli figure istituzionali, tra cui Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa. A rappresentare il territorio, interventi di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio, Demanio e Piano Straordinario Casa del Comune di Milano, Layla Pavone, Coordinatrice del Board per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale del Comune di Milano, e Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia della Regione Lombardia. Presenti anche i delegati delle principali agenzie governative e della pubblica sicurezza, tra cui ACN – Agenzia Cybersicurezza Nazionale, Polizia Postale, ENEA, CNR, Presidenza del Consiglio e Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. “Dobbiamo investire sui giovani innovatori promuovendo i percorsi delle giovani startup, anche attraverso le aziende pubbliche come SACE, SIMEST, grazie alle quali ci possono essere dei contributi finanziari diretti alle aziende o alla loro potenziale internazionalizzazione, attraverso delle garanzie assicurative. Questa è una grande opportunità per i giovani che sono vocati a questa possibilità. Ancora di più possiamo investire sui nostri ragazzi, favorendo luoghi di connettività, che permettono ai cervelli di essere più vicini” – Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. “Come MIMIT abbiamo lavorato per rafforzare il contesto pro business e accelerare i processi di transizione ecologica e digitale, anche puntando sulle start up come veicoli di innovazione strategica. A dodici anni dall’emanazione dello Startup Act, nel 2024 abbiamo dato vita al nuovo Scaleup Act che introduce regole e condizioni in linea con le migliori pratiche internazionali, così da garantire il supporto necessario e favorire la crescita e la competitività delle start up. Con la Legge annuale sulla Concorrenza, inoltre, abbiamo istituito un meccanismo cruciale che incentiva gli investimenti dei fondi pensione e delle casse previdenziali private nel venture capital così da elevare a campioni tante promesse imprenditoriali nazionali. Ora l’Italia possiede tutte le carte in regola per diventare un hub realmente competitivo” – Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. "Nella sfida della transizione energetica e dello sviluppo, l’innovazione gioca un ruolo fondamentale, poiché il suo obiettivo è contribuire alla salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo. Oggi siamo tutti chiamati, ciascuno con il proprio ruolo e la propria sensibilità, a partecipare attivamente per individuare le soluzioni migliori che ci permettano di costruire un futuro migliore e a basse emissioni. Questo processo sarà possibile solo se saremo in grado di trasferire ai settori produttivi i progressi raggiunti dalla tecnologia” – Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. "È una fase storica molto complessa in cui viviamo. Diciamo che nei prossimi dieci anni la società cambierà come non è mai cambiata nei cinquant'anni precedenti. Siamo in una nuova era tecnologica fatta di grandi innovazioni, di grande sviluppo, in cui voi innovatori siete al centro, siete i protagonisti di questa fase storica. E la difesa, con le sue forze armate, le sue industrie, le sue capacità, anche essa oggi è al centro dell'attenzione delle nostre società. Non soltanto per le capacità che esprimiamo, per il fatto che siamo a presidio nella difesa della sicurezza, che sono il fondamento di ogni società, ma anche perché noi ci facciamo interpreti delle innovazioni tecnologiche attraverso gli investimenti che stiamo facendo in questo settore e che stiamo dando un volano alle nostre aziende per crescere tecnologicamente. Pensiamo al mondo dell’Intelligenza artificiale , il mondo dei sistemi autonomi, dei droni, sia nel dominio aereo che in quello marittimo, il mondo della cyber sicurezza, perché cyber, spazio e dominio underwater non sono soltanto i nuovi domini operativi della difesa, ma sono anche i mondi che hanno a che fare con la vita quotidiana di noi cittadini. Lo hanno a che fare perché ormai la nostra esistenza è un'esistenza completamente digitale, oppure un'esistenza che ha a che fare con domini come lo spazio, come l'underwater, dove passano i cavi sottomarini, dove passa ogni comunicazione che facciamo con i nostri device."- Matteo Perego di Cremnago – Sottosegretario di stato al Ministero della Difesa. Grande attenzione è stata riservata alla presentazione del IV Rapporto dell’Osservatorio ANGI Ricerche, realizzato in collaborazione con Lab21 e curato dal Prof. Roberto Baldassari, Direttore del Comitato Scientifico ANGI. Il rapporto ha offerto un’analisi approfondita sul progresso economico e sociale dell’Italia, con focus su intelligenza artificiale, cybersicurezza, mobilità sostenibile e smart city, evidenziando il ruolo cruciale dell’innovazione per lo sviluppo del Paese. Tra gli special guest, il celebre attore e comico Germano Lanzoni, noto per il suo contributo alla comunicazione digitale, e Luca Zorloni, Direttore di Wired Italia, voce autorevole nel panorama dell’innovazione tecnologica. L’evento ha inoltre ospitato testimonianze di leader di imprese italiane e internazionali come A2A, Bayer, Meta, Tinexta Cyber, Maticmind, Mazda, Leonardo Hotels, Mama Industry, Impatto Digitale Group e Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei, che hanno condiviso esperienze e visioni per un futuro digitale e sostenibile. “In A2A crediamo fortemente nello sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione: per sostenerne la crescita in Italia e abilitare la transizione energetica e l’economia circolare investire in startup e nuove tecnologie è strategico. In tale direzione il Gruppo ha rafforzato ulteriormente la capacità di guardare al futuro massimizzando le sinergie tra innovazione, ricerca e sviluppo e intelligenza artificiale”, ha dichiarato Patrick Oungre, Chief Innovation Officer, R&D e AI di A2A, sottolineando anche l’impegno dell’azienda come anchor investor e sponsor industriale nel nuovo fondo di corporate venture capital 360 LIFE II, che ha tra i primi investimenti la collaborazione con Resilco per l’efficientamento dei processi di smaltimento dei residui della termovalorizzazione. Dal settore sanitario, Arianna Gregis Country Head Pharmaceuticals di Bayer Italia ha ricordato: “Innovazione che cura non è solo un titolo, ma una visione concreta: usare la tecnologia per fare davvero la differenza nella vita delle persone. In Bayer, che celebra 125 anni in Italia, investiamo in soluzioni come l’intelligenza artificiale per accelerare la ricerca, migliorare l’aderenza alle terapie e rendere la sanità più vicina e accessibile”. Infine, Fabrizio Vacca Security Solutions Director Tinexta Cyber ha affermato: "La cybersecurity sta vivendo una trasformazione radicale. Non basta più aggiornare tecnologie o processi: serve un ripensamento profondo. L’IA, se guidata correttamente, può essere un alleato formidabile: capace di prevedere, simulare, rispondere in modo intelligente. La cybersecurity non è un costo, ma il prerequisito per innovare e crescere in modo sostenibile". Una visione strategica è stata espressa anche da Lorenzo Forina, CEO di Maticmind Spa: “La trasformazione digitale oggi pone sfide radicalmente nuove rispetto al passato, dobbiamo agire su tre fronti fondamentali: adottare una nuova filosofia di progettazione digitale, sviluppare consapevolezza e responsabilità sociale, e abbracciare una visione strategica di lungo periodo per diventare autentici costruttori di futuro”. Nel campo della cybersicurezza, Pierguido Iezzi, Consigliere Nazionale e Coordinatore del Cyber Think Tank Assintel, ha evidenziato: "Governare l’Intelligenza Artificiale nella cybersicurezza vuol dire puntare sull’intelligenza umana e sulla cooperazione concreta tra pubblico e privato. Il Cyber Think Tank Assintel rappresenta proprio questo: un laboratorio operativo associativo, dove imprese, istituzioni e professionisti lavorano fianco a fianco, condividendo esperienze, competenze e soluzioni pratiche per affrontare insieme le nuove minacce digitali". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Maggio 2025