Milano, cameriere fa una foto a Fedez in discoteca e viene aggredito dai buttafuori: indagini in corso

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Un giovane cameriere ha denunciato di essere stato aggredito all'interno di una discoteca milanese dopo aver fotografato con il cellulare il rapper Fedez. È quanto riferiscono il Corriere della Sera e Il Giorno. Secondo il racconto fornito dal 22enne nella denuncia presentata alla polizia, nella notte tra venerdì e sabato il ragazzo, impegnato nel servizio ai tavoli del locale, avrebbe scattato una foto all'artista. L'immagine sarebbe stata subito eliminata dopo la richiesta arrivata dagli addetti alla sicurezza e da persone vicine al cantante. Stando alla denuncia, la vicenda non si sarebbe però conclusa lì. In un secondo momento alcuni buttafuori sarebbero tornati dal cameriere, sottraendogli il telefono per consegnarlo a componenti del gruppo che accompagnava il rapper. Nella successiva concitazione, il giovane sostiene di essere stato colpito e di aver riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni dai medici dell'ospedale di Sesto San Giovanni, dove si è recato per le cure. Sul posto sarebbe stato richiesto anche l'intervento del 112 ma, all'arrivo dei carabinieri, molte delle persone presenti si erano già allontanate. Gli addetti alla sicurezza avrebbero confermato l'esistenza di un alterco, riferendo il coinvolgimento anche di membri dell'entourage del cantante. Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per ricostruire quanto avvenuto sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza della discoteca e delle aree esterne del locale.

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Pubblicato il 9 Ottobre 2026