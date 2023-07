Milano, cadavere trovato a Parco Cave forse di 20enne scomparso

(Adnkronos) – Il cadavere ritrovato ieri nel bacino di Cava Ongari, all'interno del Parco delle Cave di Milano, potrebbe essere di Luis Alberto Ochoa Duenas, il 20enne peruviano, la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 14 luglio alla stazione carabinieri di Milano Moscova. Ieri sera, infatti, dopo il ritrovamento del cadavere, un 32enne peruviano, parente del ragazzo scomparso, ha raccontato ai militari del nucleo operativo della compagnia porta Magenta che martedì 11 luglio, a causa del forte caldo, era andato insieme a Luis Alberto Ochoa Duenas a fare il bagno in un laghetto, che corrisponde per descrizione a quello del Parco delle Cave. Lì il 20enne, incapace di nuotare, sarebbe annegato. Il parente di 32 anni – a quanto ha raccontato ai carabinieri – scosso e spaventato dalla possibile reazione dei familiari del giovane, non ha raccontato nulla, fino alla tarda serata di ieri, quando ha contattato il 112.

Luis Alberto Ochoa Duenas – fanno sapere i carabinieri – al momento della scomparsa indossava dei capi di abbigliamento compatibili a quelli del cadavere ritrovato ieri mattina nel Parco delle Cave. Saranno l'autopsia e la comparazione del Dna a confermare se si tratti del 20enne. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Luglio 2023