Attualità
Milano-Bologna, ritardi fino a 2 ore sull’alta velocità per la presenza di persone sui binari
(Adnkronos) – Fortemente rallentata la linea Alta Velocità Milano-Bologna, in prossimità di Reggio Emilia AV. A causare i rallentamenti fino a 120 minuti e le variazioni di percorso la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari che comporta l'obbligo di arresto di tutti i treni. La circolazione ferroviaria è rallentata dalle 13.30 di oggi, 26 maggio. In corso l'intervento delle Forze dell'ordine.
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Pubblicato il 26 Maggio 2026