Milano, Boldi bloccato con auto su binari: passanti lo aiutano – Video

(Adnkronos) – Disavventura nel traffico milanese per Massimo Boldi. L'attore lombardo è infatti rimasto incagliato nelle rotaie del tram mentre era alla guida della sua auto. Un video, pubblicato su Tik Tok, documenta le immagini di Boldi che viene aiutato da alcuni passanti a uscire dall'impasse, con il Suv impantanato nel fango, mentre altri si fermano a guardare e danno indicazioni all'attore su come procedere per disincagliare l'auto. Alla fine l'intervento provvidenziale di tre ragazzi che sono riusciti a spingere fuori dai binari la vettura. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Maggio 2023