Milano, blitz di Ultima Generazione nel ristorante di Cracco: “Lusso per pochi e fame per molti”

(Adnkronos) – Blitz degli attivisti di Ultima Generazione al Ristorante Cracco, in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano. Intorno alle 14 di oggi, cinque persone si sono presentate all'interno del locale "per rompere la bolla di privilegio di chi, come politici ed élites, si può permettere di pagare un conto che vale la spesa mensile di una famiglia italiana". I ragazzi hanno srotolato striscioni con scritto 'Il giusto prezzo' e 'Ultima Generazione' e poi si sono seduti sul pavimento; uno dei giovani ha spiegato ai passanti il significato della campagna. Poco dopo sono arrivate le forze dell’ordine, che hanno identificato tutti e cinque. "Io sono una studentessa – ha detto una delle giovani attiviste – in un ristorante come questo, come in tutti i ristoranti di lusso, una cena costa come il mio affitto mensile da fuori sede. Anche lo studio sta diventando un privilegio, gli agricoltori sono in ginocchio e noi che facciamo la spesa paghiamo sempre di più, e il carrello è sempre più vuoto. Oggi sono scesa in azione per chiedere il giusto prezzo, sia per chi compra, sia per chi produce". Il gruppo ha quindi rivolto un appello a Cracco, per aprire le porte del suo ristorante, ogni giovedì, offrendo pasti gratuiti a persone al di fuori della sua abituale clientela: "Un gesto concreto per sostenere chi sta affrontando difficoltà, dimostrando che la buona cucina può essere anche un atto di solidarietà". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Marzo 2025