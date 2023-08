Milano, anziano travolto e ucciso oggi da taxi

(Adnkronos) – Un uomo di 89 anni è morto oggi, sabato 28 agosto, dopo essere stato investito stamattina da un taxi a Milano. L'incidente è avvenuto attorno alle 11 in via Francesco Pecorari. L'anziano è deceduto un'ora dopo all'ospedale Policlinico. Stando a quanto si apprende stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali e sotto la pioggia battente. Sul posto la polizia locale che sta effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Agosto 2023