Milano, aggressione a colpi di pistola in una scuola

(Adnkronos) – Una donna di 51 anni e un ragazzo di 16 sono rimasti coinvolti in una aggressione a colpi di pistola in una scuola di Abbiategrasso, nell'hinterland milanese. L'evento, del quale non sono ancora note le dinamiche, è avvenuto stamane poco prima delle 8.30. Dalle prime informazioni si parlava di una sparatoria all'interno dell'istituto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Areu 118, che hanno invece confermato trattarsi di una aggressione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Maggio 2023