Attualità

Milano, agente della polizia locale muore durante un inseguimento

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un agente della polizia locale di Milano è morto nella serata di ieri durante un inseguimento in moto. L'agente, 35 anni, ha intrapreso l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'agente abbia perso il controllo del mezzo e sia caduto a terra. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e per rintracciare il conducente dell'auto fuggito.   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Giugno 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Napoli, 21enne ucciso sotto casa a Miano: colpito al torace dal killer

42 minuti fa

Fondi pensione e Tfr, dal 1° luglio in vigore le nuove regole: cosa cambia

1 ora fa

Mondiali, oggi Portogallo-Uzbekistan: orario, probabili formazioni e dove vederla

1 ora fa

Mondiali, oggi Inghilterra-Ghana: orario, probabili formazioni e dove vederla

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio