Milano, accoltella il cognato in strada: 33enne arrestato per tentato omicidio

(Adnkronos) – Ha teso un agguato in strada al cognato che stava rientrando a casa con le buste della spesa e lo ha colpito ripetutamente con un lungo coltello da cucina. E' successo lo scorso 19 febbraio a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. L'aggressione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza: dai video si vede la vittima camminare in strada, con lo zaino in spalla, il cappuccio della giacca in testa e un sacchetto della spesa in mano. Un uomo, con giacca e jeans, gli corre dietro, lo raggiunge e inizia a colpirlo ripetutamente con un coltello da cucina con lama da 20 centimetri, mentre gli rivolge insulti in arabo. Lo ferisce prima alla fronte, poi tenta di colpirlo ai fianchi, ma gli indumenti pesanti e lo zaino proteggono la vittima, che riesce a fuggire e trova riparo in un condominio. L'arma è stata ritrovata e sequestrata nel sopralluogo svolto subito dopo l'aggressione dai carabinieri della tenenza di Paderno Dugnano, che – coordinati dalla Procura di Monza – hanno arrestato per tentato omicidio il cognato, un 33enne egiziano con precedenti. Dietro all'aggressione ci sarebbero dissapori in famiglia.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Febbraio 2026