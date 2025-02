Milano, a maggio torna Next, in arrivo 1.000 giovani da tutto il mondo

(Adnkronos) – Dal 5 al 7 maggio torna per la seconda edizione il Next Milan Forum – Empowering Future Leaders. L’iniziativa porterà nel capoluogo lombardo circa 1.000 giovani tra i 20 e i 35 anni, provenienti da oltre 60 Paesi del mondo, che si confronteranno sulle sfide globali, per farsi promotori del cambiamento. L’iniziativa è promossa da Ispi, Bocconi e Oecd con Deloitte nel ruolo di official knowledge partner, impegnati nel mettere a disposizione le proprie competenze professionali e multidisciplinari. Le giornate milanesi prevedono incontri aperti al pubblico presso l’Università Bocconi durante i quali i giovani avranno la possibilità di confrontarsi con personalità di alto livello, leader politici e massimi esperti per poi produrre loro idee sulle politiche al centro dell’agenda internazionale. Le sfide globali su cui si accenderanno i riflettori spaziano dai conflitti alle prospettive di crescita economica, dall’intelligenza artificiale alla disinformazione, dalla sostenibilità ai nuovi modelli di business. Il percorso sarà completato da workshop a porte chiuse che si terranno le mattine del 5, 6 e 7 maggio presso la sede dell’Ispi a Palazzo Clerici, dove si incontreranno tre diversi gruppi di 'Future Leaders' (25-35 anni): i Think Tank Leaders, i Civil Servants e membri della società civile e i Business Leaders. Per questi ultimi il 6 maggio sono previsti incontri presso gli uffici Deloitte durante i quali i partecipanti potranno accedere a contenuti specialistici e innovativi. I più giovani (Young Talents, 20-25 anni) saranno invece impegnati in una simulazione del G20. Grazie a un accordo con il Think20 sudafricano e il Think7 canadese (i due ‘engagement groups’ dei think tank mondiali del G20 e G7), le migliori idee di policy – elaborate e selezionate dai giovani stessi – verranno trasmesse ai leader del G20 e del G7. "L’obiettivo – sottolinea il presidente del comitato scientifico dell'Ispi, Paolo Magri – è ambizioso. Attraverso un percorso di due anni che prevede – oltre al forum milanese – masterclass e workshop virtuali, miriamo a costruire una comunità globale di Future Leaders. Una sorta di ‘Davos dei giovani’, in cui proprio i giovani possano confrontarsi e far sentire la propria voce attraverso concrete idee di policy". "Siamo molto lieti di ospitare anche quest'anno la comunità dei future leaders di Next, della quale fanno parte anche gli studenti e i giovani Alumni Bocconi", dichiara il rettore dell'Università Bocconi, Francesco Billari, segnalando che i partecipanti "si confronteranno tra loro e con eminenti esperti su tematiche centrali per il nostro futuro quali la sicurezza, le prospettive di crescita economica, le sfide poste dall'intelligenza artificiale e dalla sostenibilità". "In una fase storica caratterizzata da profonde incertezze sul futuro, l’iniziativa Next – sottolinea Fabio Pompei, ad di Deloitte Italia – assume un valore ancora più strategico. Creare uno spazio di confronto aperto in cui i giovani possano interagire e proporre soluzioni concrete è essenziale per affrontare le sfide globali. Attraverso il nostro ruolo di official knowledge partner contribuiremo attivamente a questo dialogo per aiutare i futuri leader a trasformare le loro idee in progetti capaci di generare un impatto positivo e duraturo". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Febbraio 2025