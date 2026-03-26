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Milano, 92enne spara alla badante: la donna è gravemente ferita

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(Adnkronos) – Un anziano di 92 anni ha sparato nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, alla badante ferendola in modo grave. E' successo in un appartamento in via Faenza, zona Barona, a Milano.  L'uomo è stato bloccato dagli agenti delle volanti. La donna, una 46enne romena, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano. Ferita in modo grave non sembrerebbe però in pericolo di vita. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Marzo 2026

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