Milano, 18enne stuprata a San Zenone a Lambro: fermato 25enne ospite centro accoglienza

(Adnkronos) – E' un 25enne originario del Mali, ospite della onlus Fratelli di San Francesco, l'uomo fermato per lo stupro di una 18enne avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 agosto vicino alla stazione di San Zenone al Lambro, nel Milanese. E' quanto è emerso nella conferenza stampa convocata alla Procura di Lodi all’indomani del fermo per indiziato di delitto. All’uomo è stata contestata la violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa e le lesioni. 
La violenza era stata denunciata la notte stessa dalla vittima, una ragazza di 18 anni, presa alle spalle da un uomo mentre stava raggiungendo la stazione e poi picchiata e abusata in un’area boschiva poco distante.  Le indagini, coordinate dalla procura di Lodi, sono state condotte dai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e del nucleo operativo e radiomobile.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Settembre 2025

