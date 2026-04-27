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Milano, 14enne aggredito e accoltellato nella notte: è grave

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(Adnkronos) –
Aggressione nella notte a Milano: un ragazzo di 14 anni, di origine egiziana, è stato accoltellato alla stazione Fs di Quarto Oggiaro. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato circondato da un gruppo di persone non ancora identificate e colpito alla schiena e al capo, probabilmente con frammenti di bottiglia. L’aggressione gli ha provocato diverse ferite lacero-contuse. Dopo l’attacco, gli aggressori si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Milano Musocco, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e il movente. Il 14enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono serie ma, secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Aprile 2026

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