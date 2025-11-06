Attualità

Milano, 12enne investito da furgone: è gravissimo

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un bambino di circa 12 anni è stato investito da un furgone questo pomeriggio, intorno alle 17.30, a Milano, all'angolo tra via Verro e via Antonini, nel quartiere Vigentino. La vittima era incosciente al momento dell'arrivo del 118, che lo ha trasportato in codice rosso in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul luogo dell'incidente sono presenti i genitori e la polizia locale di Milano. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sinner: “Prima delle partite dormo sempre, ma ho paura del buio. Cahill? Imbattibile a golf”

9 minuti fa

Ballando con le stelle, Carlo Aloia si fa male nelle prove

12 minuti fa

Olio, Inc: “Nuove evidenze scientifiche per preservare qualità evo in bottiglia”

17 minuti fa

Roma, spari da carabina ad aria compressa contro auto polizia locale al campo nomadi: “In frantumi il lunotto posteriore”

20 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio