Milan-Verona 1-0, decide Santi Gimenez

(Adnkronos) – Il Milan di Sergio Conceicao vince a San Siro 1-0 contro il Verona grazie al neo acquisto Santi Gimenez, al secondo gol in due partite, che al 75', su assist di Leao, ha regalato i tre punti ai rossoneri che salgono così a 41 punti, agganciando il Bologna e portandosi a -1 dalla Fiorentina. Il Verona nonostante una gara attenta lascia San Siro senza punti e resta a 23. Conceicao per la sfida sceglie Gimenez e Joao Felix in avanti dal 1', con Sottil e Musah esterni. Fofana e Rejinders in mediana, mentre in difesa c'è Gabbia con Thiaw. Zanetti invece opta per Sarr per guidare l'attacco con Suslov e Kastanos a supporto. Primo tempo a ritmi più compassati che si chiude senza gol il primo ma con i rossoneri pericolosi con Reijnders, Joao Felix e Musah da metà gara. Al 25' il primo squillo del Milan con Reijnders che impegna Montipò con un tiro da fuori area, poi al 27' Joao Felix prova un tiro-cross sul quale Montipò si rifugia in corner. Al 47' cross rasoterra di Gimenez per Musah che da centro area in precario equilibrio non inquadra il bersaglio. Ad inizio ripresa si vede il Verona in avanti, al 54' con un contropiede condotto da Sarr, ma Suslov in area perde l'attimo per andare al tiro. Il Milan attacca ma fa fatica a trovare spazi nelle maglie delle difesa veronese. Al 71' altra conclusione di Musah da fuori area con il pallone che sorvola la traversa. Ad un quarto d'ora dalla fine il Milan passa: al 75' Jimenez trova Leao che serve Gimenez a centro area che insacca di testa a porta vuota per l'1-0. Il Verona prova a reagire ma senza impegnare Maignan e anzi rischiando di subire il raddoppio nel finale con Leao.



Pubblicato il 15 Febbraio 2025